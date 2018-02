Grande momento per Patrick Cutrone, autore di 14 gol in stagione. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, però, dopo la gara di Europa League di giovedì scorso, contro il Ludogorets, l'attaccante classe '98 è stato "rimbrottato" da Leonardo Bonucci e Rino Gattuso per non essersi complimentato con Borini dopo il gol realizzato proprio su suo assist.