Una prova di forza che permette di ipotecare il passaggio agli ottavi di Europa League. Il Diavolo fa di un sol boccone i bulgari del Lugorets, tre gol nel segno della premiata ditta Calhanoglu-Cutrone. Il primo ispira, il secondo trasforma in rete ogni pallone buono.



CALHANOGLU, CHE NUMERI- Nella notte di Razgrad, Calhanoglu ha aggiornato il suo score stagionale: con quello servito a Cutrone, sono ben 8 gli assist stagionali, impreziositi anche da 3 gol. Hakan si sta esprimendo su livelli elevatissimi, sempre più continuo e coinvolto all'interno della squadra. Sembra passata un'eternità dalle difficoltà iniziali, i mesi caratterizzati dalle incomprensioni tecniche e concettuali con Montella. Il merito di Gattuso è stato quello di coccolare un giocatore di grande talento e averlo messo nelle condizioni di fare male, ovvero da esterno nel tridente.



TRASFORMAZIONE - Da individualista a uomo squadra, questo il sorprendente upgrade di Calhanoglu. Il numero 10 rossonero sorprende per la rigida applicazione tattica, per la determinazione nell'andare a riconquistare palla nella metà campo avversaria. E' lui a dettare i tempi delle azioni offensive con lucidità e capacità. Il Milan non ha voluto bocciarlo a gennaio e adesso si gode un giocatore più forte rispetto a quello visto con la maglia del Bayer Leverkusen.