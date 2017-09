, ha un fisico davvero impressionante e anche qualitativamente mi sembra più dotato del sottoscritto, ha certamente un maggior numero di gol nelle gambe". Parole al miele, quelle spese oggi in conferenza stampa da Rino. L'allenatore della Primavera delin maniera molto importante uno degli ultimi arrivati in casa rossonera, quel Franckche ha fin qui impressionato i tifosi milanisti.- centrocampista di rottura -,- 21 anni -. L'ivoriano acquistato dall'Atalanta si è subito preso la maglia da titolare ed è diventato, in pochissimo tempo, uno dei punti fermi di Vincenzo Montella. Ci ha messo più di un anno, invece, Gattuso a diventare fondamentale per altri Milan, che sulla linea mediana potevano vantare giocatori del calibro di Albertini, Pirlo, Boban e Rui Costa.Altri tempi e, soprattutto, un altro palmares, che non hanno però impedito a Gattuso di incoronare Kessie come più forte di lui.