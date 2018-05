Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: "Il diretto è un amico, spende belle parole perché è un amico. C'è la consapevolezza che giochiamo contro una squadra, che ha mentalità. Oggi buona prestazione, ma la Juve ha qualcosa in più di noi, non sempre però vince il più forte. Speriamo di arrivarci con freschezza e lucidità. Suso ha preso una vecchietta, recupererà. Oggi ho visto una squadra più viva e con la mente più libera".



LE PICCOLE - "E' un problema quello di perdere sempre con le piccole, è una questione di mentalità: il calcio lo tocchi con mano che se non c'è attenzione, concentrazione e rabbia non vai da nessuna parte. Oggi al 70esimo abbiamo spento la luce".



COPPA ITALIA - "Chi in attacco con la Juve tra Kalinic e Cutrone? Vediamo".