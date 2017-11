Rino Gattuso, tecnico del Milan Primavera, parla ai nostri microfoni e a quelli del bianconero.com dopo la sconfitta contro la Juventus: “Brutta partita? A me non è sembrava brutta. Nel primo tempo meglio loro, i nostri centrocampisti toccavano la palla tre o quattro volte. Nel secondo tempo abbiamo creato almeno quattro occasioni nitide. Penso che il calcio italiano debba andare alla ricerca di questo, non di copiare a destra e a sinistra. Oggi si è vista una partita simbolo di come devono giocare i giovani. Se questo è sempre di più il Milan di Gattuso? E’ riduttivo dire che questi ragazzi non mollano mai. Nel calcio giocare di fioretto non è tutto. Per giocare in un certo modo servono determinati calciatori, che sanno giocare a pallone. Nazionale? Avrei tante cose da dire, meglio stare zitti. Da campione del mondo sono arrabbiato per il sistema, per quella maglia che ho indossato 150 volte…. è stata una mazzata pazzesca”.