L'attaccante del Milan Patrick Cutrone, in occasione della gara di ieri contro il Crotone, è sceso in campo per la seconda volta consecutiva dal 1': così come avvenuto nel precedente incontro di Firenze, il classe '98 non è andato a segno, ma ha contribuito in maniera notevole al successo lottando su ogni pallone. Nel dopopartita, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, ai microfoni di Premium Sport, ha interpellato l'ex attaccante rossonero degli anni ottanta Daniele Massaro, presente in studio: “Daniele, Patrick è come eri tu: un tarantolato che forse rende meglio a partita in corso”.