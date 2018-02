Dal +18 alla 15esima giornata all'eventuale e possibile sorpasso, visto il calendario di Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come a Milano ci sia un clima rovente in vista del derby di domenica sera.



“La classifica dice +7 per Spalletti, gap che ha toccato un massimo di 18 punti alla 15a. Ma non è l’unico dato che conta: le tendenze accreditano la risalita di Gattuso. Che ha anche il calendario dalla sua: poi avrà Genoa a Marassi e Chievo, mentre a Luciano toccheranno Napoli e Sampdoria. Sorpasso possibile. E possibile anche il controsorpasso, eventualmente, nel turno prepasquale, con il Milan che ospiterà la Juve e l’Inter che aspetta il Verona. Romane permettendo, c’è in ballo la Champions”.