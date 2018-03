Il Milan si è convinto ed è pronto a rinnovare il contratto a Gennaro Gattuso. La notizia anticipata da Calciomercato.com trova conferme anche sui giornali: come scrive oggi La Gazzetta dello Sport il rinnovo di Gattuso è dietro l’angolo e, da quanto filtra, significa entro fine mese. Diciamo che la sosta per le nazionali agevolerà l’appuntamento dal quale Rino uscirà fortificato temporalmente ed economicamente. Dubbi non ce ne sono, anche perché da via Aldo Rossi esce con forza un altro concetto: il Milan con Gattuso intende (ri)aprire un ciclo. Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza 2020.



MERITI - Rino ci ha messo appena tre mesi e mezzo per conquistare i giocatori, macinare risultati e sedurre il club. Tre mesi e mezzo in cui il Milan è tornato in corsa per un quarto posto che ormai non era più nemmeno un miraggio, ha guadagnato una finale di Coppa Italia, è rimasto tredici partite senza perdere. Soprattutto, mesi nei quali ha ricompattato il gruppo, rivitalizzato diversi uomini e restituito passione ai tifosi.