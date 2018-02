Titolare in campionato, per la quinta volta in questa stagione e la prima da quando sulla panchina del Milan siede Rino Gattuso. Contro l'Udinese, questo pomeriggio alle 15, a guidare l'attacco ci sarà André Silva, che non parte dal primo minuto dalla sfida tra i rossoneri e il Torino, che il 26 novembre scorso segnò la fine dell'avventura milanista di Vincenzo Montella. Una grande occasione, che il portoghese pagato 38 milioni di euro la scorsa estate non può fallire e che Gattuso sfrutta per mandare un messaggio a tutta la squadra.



MESSAGGIO AL GRUPPO - "Ora bisogna alzare l'asticella - ha detto ieri l'allenatore in conferenza stampa - ma abbiamo bisogno di tutti i giocatori. So che chi gioca meno può avere il muso lungo, ma dobbiamo coinvolgere tutti". Parole chiare, che arrivano dopo qualche allenamento in cui non tutti sono andati "a mille all'ora". Per cercare di coinvolgere tutta la rosa, Gattuso sceglie di affidarsi all'acquisto estivo che, fin qui, ha più deluso le aspettative e nelle ultime settimane è apparso spesso fuori dal gruppo. Rino chiama, ora André Silva deve rispondere.