Piedi da scuola spagnola misto a un temperamento inglese.Questo è Jack Wilshere, il centrocampista dei sogni per Rino Gattuso. Il classico giocatore totale capace di determinare il verso di una partita. Il Milan ha potuto saggiare le sue grandi qualità nel doppio confronto con l'Arsenal di Europa League, totalmente convinto dalle giocate del numero 10 biancorosso.



OCCASIONE D'ORO - Massimilano Mirabelli ci sta provando da alcune settimane, i contatti con gli agenti di Wilshere sono costanti. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno è una grande occasione, di quelle che vanno provate fino a quando si intravede il minimo spiraglio. Da parte sua il nazionale inglese non ha declinato le avances, considera il Milan un club di primissimo livello e la serie A un campionato interessante. Anche Everton, Liverpool, Juventus e West Ham si sono iscritte alla corsa.



PROBLEMA COMMISSIONE - Sulla strada verso l'ex Bournemouth il Milan sta incontrando diversi ostacoli. In primis, le super richieste avanzate dall'entourage per le commissioni e dal giocatore per l'ingaggio: quattro anni a 6 milioni a stagione. Troppi per un club come quello rossonero, alle prese con un futuro societario ancora tutto da decifrare. Rumors da Londra raccontano anche di un'apertura del classe 1992 nei confronti dell'Arsenal in ottica rinnovo, uno scenario lontano fino a qualche giorno fa. Ecco perchè Mirabelli è meno sicuro di poter portare avanti la trattativa.