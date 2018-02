Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla a Milan Tv dopo la gara pareggiata con l'Udinese: "Ci manca il colpo del KO. Prima dell'espulsione eravamo padroni del campo, avevamo fatto le cose come dovevamo farle con grande voglia e personalità. Il rammarico, è ovvio, rimane, così come la prestazione. Dopo l'1-1 abbiamo rialzato molto bene il baricentro, però non siamo riusciti a fare male con le 2-3 ripartenze che abbiamo avuto. Dobbiamo continuare su questa strada e non mollare di un centimetro".



SU SUSO - "Quando si va ad analizzare le partite bisogna vedere che caratteristiche ha e cosa sta facendo di diverso rispetto a queste. Come ho detto sabato in conferenza, Suso è un giocatore che sta abbinando qualità e quantità, perchè tante volte si butta sulla linea dei centrocampisti per chiudere le linee di passaggio. Sta lavorando molto bene e me lo tengo stretto uno così. Lui sa che da parte nostra c'è grandissima fiducia e deve continuare con queste prestazioni".



SULLA SFIDA DELLA SPAL - "Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Mi arrabbio quando sento che ci fanno i complimenti. Bisogna guardare solo la classifica. Per la maglia che si indossa e la qualità della squadra, noi dobbiamo guardare la classifica. Possiamo fare di più, i complimenti dobbiamo metterli da parte. Dobbiamo continuare a lavorare con veemenza, con voglia e senso di appartenenza".