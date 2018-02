Gennaro Gattuso sorride ma non si scompone dopo il successo contro la Spal. Il tecnico del Milan commenta a Premium Sport: "Dopo l’1 a 0 abbiamo un po’ sofferto, ma lo sapevamo che la Spal avrebbe potuto crearci dei problemi. Col passare del tempo abbiamo lavorato meglio, ma il 4 a 0 non deve confondere i giudizi: non è stato così facile. Dobbiamo guardare avanti, alla prossima partita, ma non bisogna pensare che questo risultato risolva i nostri problemi: dobbiamo continuare a lavorare per migliorare alcuni automatismi. L’unica richiesta che faccio ai ragazzi è di non smettere di credere nelle nostre possibilità. So che questi giocatori sono bravi e possono dare ancora di più, sono giovani e devono capire che il lavoro paga. E non parlo solo degli allenamenti. Al Milan ci sono tutti i presupposti per fare bene e la società ci è vicina. Fattore Gattuso? Ho solo la fortuna di avere delle idee e dei ragazzi che in queste idee ci credono. Cutrone? È un ragazzo che ha una grande voglia, ma può ancora migliorare, può giocare meglio palla a terra con la squadra. Assomiglia un po’ a Inzaghi, un po’ a Massaro, giocatori che negli ultimi 16 metri sono letali".