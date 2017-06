Nikola Kalinic al Milan, Gianluca Lapadula al Genoa e Giovanni Simeone alla Fiorentina: è il vorticoso giro di centravanti che potrebbe presto caratterizzare l'attuale sessione di calciomercato.



L'edizione odierna di Repubblica-Genova fa il punto sulle varie trattative che coinvolgono più o meno direttamente il reparto avanzato del Grifone, focalizzando la propria attenzione su un grande triangolo che potrebbe coinvolgere, oltre ai rossoblu, anche rossoneri e gigliati.



L'acquisto sempre più probabile da parte del Milan di Kalinic spingerebbe infatti la Fiorentina a puntare tutto sul genoano Simeone che a sua volta potrebbe essere sostituito in rossoblù da Lapadula, in uscita da Milanello.



Un circolo perfetto che sistemerebbe gli attacchi di tutte e tre le squadre. Ma il buon esito delle operazioni, peraltro slegate l'una dalle altre, è tutt'altro che scontato.



Se Kalinic e i rossoneri appaiono ormai promessi sposi, le altre due trattative sono ancora tutte da definire. Per il Cholito la Viola ha portato la propria offerta a 18 milioni, avvicinandosi sensibilmente ai 20 desiderati da Preziosi, ma deve fare i conti con la concorrenza del Torino e di alcuni club inglesi che presto potrebbero rilanciare. Quanto a Lapadula, già un anno fa sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Grifo ma poi l'affare saltò, complice l'inserimento del Milan. Dodici mesi dopo i tempi per l'approdo a Genova dell'ex capocannoniere della Serie B sembrano maturi, anche se lo stesso attaccante piemontese non ha mai nascosto l'intenzione di continuare a giocarsi le proprie carte in rossonero.