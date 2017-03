Milan-Genoa 1-0



MILAN



Donnarumma 6: Il Genoa lo impegna una volta sola con Taarabt, lui risponde presente.



De Sciglio 6,5: Tiene a bada un cliente scomodo come Laxalt senza troppi patemi.



​Vangioni 6: Sempre più a suo agio anche quando deve difendere, in crescita costante.



Zapata 6,5: Alla sua presenza numero 100 in rossonero, sfodera una prestazione impeccabile sia in fase difensiva che di impostazione.



Paletta 6: Troppo impreciso in fase di rilancio dell’azione, con lanci spesso sballati. Controlla bene Simeone.



​Mati Fernandez 7: Rispolverato a sorpresa da Montella, si rende protagonista di una gara perfetta. Va vicino al gol in tre occasioni, lo trova con un tocco sotto delizioso. Il giocatore di qualità che serve al Milan. (Dal 73’ Pasalic)



​Bertolacci s.v.: Si fa male subito ed è costretto al cambio. (Dal 3’ Locatelli 6,5: Nonostante non sia al meglio, entra in gara a freddo con il piglio giusto. Prova la conclusione da fuori, trova sempre la giocata giusta)



​Kucka 5,5: Non è il solito centrocampista a tutto campo, con quella lucida confusione che rende meno prevedibile il gioco. Lo slovacco vive un momento di scarsa brillantezza fisica.



​Deulofeu 6: Le sue accelerazioni bucano con facilità la difesa genoana, questa volta però pecca spesso di egoismo. Sfiora il gol nel primo tempo al culmine di una azione solitaria irresistibile.



​Lapadula 6,5: Cerca spesso il taglio dietro al difensore ma viene servito poco e male. Sua l’intuizione che manda in gol Mati, con un tocco di pregevole fattura. Unico neo: tira poco in porta. (Dall’85 Antonelli s.v.)



​Ocampos 6,5: Gli manca solo il gol, ma ci prova fino all’ultimo secondo. Salta sempre il diretto avversario, creando i maggiori pericoli alla sua ex squadra.



All. Montella 6,5: La mossa Mati Fernandez è vincente. Gestione sapiente della rosa, segnale di una crescita costante mostrata in questa stagione.



GENOA



Lamanna 5,5: Tardiva l’uscita sul gol del Milan.



​Gentiletti 5,5: In affanno contro i rapidi attaccanti avversari.



​Izzo 6: Salva sulla linea un gol già fatto di Ocampos e combatte fino alla fine con orgoglio (Dal 68’ BiraschI 6: Non sfigura nel finale)



​Munoz 6: Chiude spesso lo spazio per il tiro a Lapadula, guida bene la linea difensiva.



​Ntcham 5: Combina poco, si ricordano solo un paio di conclusioni finite in curva.



​Hiljemark 6: L’unico dei centrocampisti che prova ad inserirsi senza palla, predica nel deserto.



Lazovic 5: Lungo la sua corsia il Genoa non si rende mai pericoloso. Responsabilità soprattutto dell’esterno serbo, sempre fuori dal gioco. (Dal 61’ Edenilson 6: Si limita al compitino, gli riesce tutto sommato bene )



​Taarabt 5,5: Il suo è un primo tempo interessate, dove mette in mostra il meglio del suo repertorio. Nel secondo tempo, però, non si vede mai. (Dal 74’ Pinilla s.v.)



Cataldi 5: Da un giocatore della sua qualità ci aspetta maggiore presenza e personalità in fase di impostazione. Trotterella senza costrutto.



Simeone 5,5: Si muove molto su tutto il fronte ma non gli arrivano palloni giocabili.



​Laxalt 5,5: Qualche spunto interessante, ma troppo poco per raggiungere la sufficienza.



All. Mandorlini 5: Il suo Genoa è troppo rinunciatario, nonostante non abbia assilli di classifica.