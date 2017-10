Vietato sbagliare. Il Milan affronta il Genoa con l'obiettivo di tornare a vincere per non perdere contatto con il quarto posto. Una sfida difficile contro gli uomini di Juric, vittoriosi settimana scorsa a Cagliari, fondamentale per il futuro di Montella, che non può permettersi altri passi falsi. Questa la sfida presentata da Opta: il Milan ha perso quattro delle ultime sei sfide contro il Genoa in Serie A (2V) dopo che aveva vinto cinque delle precedenti sei (1N). Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi 26 incroci in casa del Milan in Serie A: completano il parziale 19 successi rossoneri e sei pareggi. I rossoneri arrivano a questa sfida da tre sconfitte consecutive in campionato: il Milan non perde quattro partite di fila in Serie A dall’aprile 1986.



Il Genoa, con il successo nell’ultimo turno contro il Cagliari, ha interrotto una striscia di otto partite totali (2N, 6P) e di otto trasferte (1N, 7P) senza successi in Serie A. Il Milan ha finora perso tutte le quattro partite in cui è andato sotto nel punteggio in questa Serie A. Due gol per Lucas Biglia in Serie A contro il Genoa, compreso il suo ultimo centro nella competizione: rete arrivata lo scorso aprile con la maglia della Lazio. Diego Laxalt ha esordito e trovato i suoi primi gol in Serie A proprio contro il Milan: doppietta nel 3-3 con il Bologna del settembre 2013. Il 26 ottobre 2011, in Genoa-Roma, Fabio Borini ha trovato il suo primo gol in Serie A (perse però quella partita con il punteggio di 2-1)



FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Rodríguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Çalhanoglu; Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Abate, Calabria, Gómez, Musacchio, Romagnoli, Locatelli, Mauri, Montolivo, Cutrone, André Silva. All. Montella



GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Taarabt, Galabinov. A disp.: Lamanna, Biraschi, Gentiletti, Biraschi, Migliore, Lazovic, Brlek, Omeonga, Palladino, Lapadula, Ricci, Pellegri, Pandev. All. Juric.