Tantissime saranno le defezioni che caratterizzeranno la sfida fra Milan e Genoa che si disputerà a San Siro sabato sera. Tra le file dei grifoni mancherà il capitano Nicolas Burdisso per squalifica, mentre per infortunio saranno out anche Perin, Veloso e restano in dubbio anche Orban e Ninkovic. Situazione complicata anche in casa Milan con Bacca, Sosa, Romagnoli squalificati e l'infortunato Suso.