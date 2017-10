Notizia di ieri, Milan e Adidas si diranno addio a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già un accordo di massima con un nuovo sponsor tecnico. A tal proposito, ecco quanto dichiarato da Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial officer del Milan, al portale CalcioeFinanza: “L’accordo con il nuovo sponsor tecnico, che entrerà in vigore a partire dal primo luglio 2018 e che avrà una durata di 5 anni, sarà migliorativo da un punto di vista economico rispetto a quello attualmente in essere con Adidas. Adidas? Già dal closing era chiara la volontà reciproca delle parti di percorrere altre strade. Il nuovo sponsor? Si tratta di un’azienda molto importante e degna del secondo club più titolato al mondo, secondo solo al Real Madrid per numero di Champions League in bacheca. I dettagli economici saranno annunciati assieme al nuovo accordo. Quello che posso dire è che non corrispondono al vero le cifre pubblicate da alcuni organi di stampa secondo cui il nuovo accordo sarebbe peggiorativo rispetto a quello attuale”.