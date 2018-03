E' partito ufficialmente il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Andrea Conti, a 6 mesi di distanza dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il difensore del Milan ha superato completamente i postumi dell'intervento chirurgico e già da qualche settimana ha intensificato i carichi di lavoro per potersi a mettere a disposizione di Gattuso per un finale di stagione che vede i rossoneri in corsa per il quarto posto in campionato, Europa League e in finale di Coppa Italia.



L'ex esterno dell'Atalanta si sottoporrà nella giornata di oggi a dei test atletici specifici per conoscere le sue reali condizioni e sabato prossimo è previsto il suo impiego nel match del campionato Primavera tra il Milan di Lupi e la Lazio. Una sorta di provino in vista del ritorno nell'elenco dei convocati, che potrebbe coincidere con la grande sfida con la Juventus del 31 marzo.