La vittoria in Europa League col Rijeka, con tanto di brivido finale, è già il passato. Il Milan si prepara a tornare subito in campo, domani alle 18, contro la Roma, nel primo di due incontri - l'altro sarà il derby dopo la sosta per le nazionali - che diranno molto del futuro della squadra di Vincenzo Montella e della panchina rossonera. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, oltre a difendere Leonardo Bonucci, l'Aeroplanino si è concentrato sull'attacco: con Nikola Kalinic titolare sicuro, André Silva e Suso si giocano il posto al suo fianco. Contro i giallorossi dovrebbe toccare al portoghese, reduce dal gol in Europa, che però "ancora non è pronto" per il calcio italiano. Seconda panchina consecutiva in vista, quindi, per lo spagnolo che, fresco di rinnovo, dovrà lavorare ancora tanto per adattarsi al 3-5-2.