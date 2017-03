Cavani e Neymar hanno segnato un gol a testa, ma a sorpresa il protagonista di Uruguay-Brasile è stato un altro: Paulinho. Il centrocampista ha realizzato una tripletta: gran destro da fuori area sotto all'incrocio, tap-in dopo la respinta del portiere e colpo di spalla-petto.



CALCIOMERCATO - Paulinho, 28 anni, è stato vicino per due volte alla Serie A. All'Inter prima del suo passaggio dal Corinthians al Tottenham per 20 milioni di euro nell'estate del 2013 e due anni più tardi al Milan, ma alla fine la spuntò per 14 milioni il Guangzhou Evergrande. Con cui (dopo il fallimento in Premier League dove non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere in patria con la vittoria di campionato, Libertadores e Mondiale per club) si è rilanciato vincendo gli ultimi due campionati cinesi e riguadagnandosi il posto in nazionale che aveva perso dopo il Mondiale giocato in casa nel 2014. Lo scorso gennaio Paulinho ha prolungato il contratto fino a dicembre 2020, quindi non sarà facile riportarlo in Europa, dove meriterebbe una seconda chance.