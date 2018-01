Il mercato in Italia si apre ufficialmente domani, ma per un difensore del Milan la giornata di oggi è già caldissima: Gustavo Gomez non ha trovato grande spazio con Montella prima e con Gattuso poi, può lasciare i rossoneri e c'è una prima offerta ufficiale per lui.



I DETTAGLI - Il Boca Juniors infatti si è fatto avanti per il centrale paraguaiano, presentando al Milan la richiesta di prestito fino al termine della stagione. Uno scenario questo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, che non soddisfa i rossoneri, intenzionati a cedere Gomez a titolo definitivo per ricavarne una cifra vicina ai 10 milioni di euro: per questo si ragiona a formule che possano andare incontro alle parti, il prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe essere quella giusta per sbloccare l'operazione. Serve uno sforzo da parte del club argentino, se arriverà allora la trattativa potrebbe decollare già nelle prossime ore: Gustavo Gomez scalda il mercato in uscita del Milan.