Josè Mauri ieri ha ben impressionato nei 45 minuti della ripresa in cui è stato mandato in campo da Montella. Grande determinazione nel recuperare i palloni e molta lucidità nella scelta della giocata: da vedere e rivedere l'assist perfetto per il gol del 0-3 di Sosa. Per il centrocampista argentino saranno settimane importanti per tornare il giocatore ammirato nel Parma ormai 3 anni fa. Il Bologna preme, Montella osserva: in fondo è solo un classe 1996.