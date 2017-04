Parlando a Milan TV, Han Li consigliere del nuovo Milan e braccio destro del Presidente Yonghong Li, ha ribadito le priorità del club rossonero: "Dobbiamo tornare nelle posizione che ci competono, le prime posizioni. Dobbiamo tornarci passo dopo passo, ragionando, secondo un punto di vista a lungo termine. Un obiettivo a breve termine è invece il ritorno in Champions League, anche perchè sarebbe un motivo d’orgoglio per tutti i tifosi e naturalmente anche dal punto di vista economico".



SU DONNARUMMA - "Ribadisco che Donnarumma è uno dei giocatori più importanti del Milan, un suo pilastro. Faremo del nostro meglio per farlo rimanere da noi".



SU JUVE BARCELLONA - "Dobbiamo tornare in Champions League e questa competizione ha un’importanza estrema per noi. Lo stadio della Juve mi ha impressionato e anche l’atmosfera. Da questo punto di vista sono molto avanti e prenderemo esempio da loro".