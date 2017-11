È tempo di cambiamenti in casa Milan, sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. Ieri è stata la giornata di Mario Innaurato, nuovo preparatore atletico, e di Highbridge. Quest'ultimo è l'asset management trovato da BgB Weston come nuovo, potenziale, creditore del club di via Aldo Rossi al posto di Elliott. È stato firmato un contratto di esclusiva valido per otto settimane con il fondo internazionale controllato da JP Morgan, banca d'affari.



NUOVA STRATEGIA - Il debito pregresso con Elliott, è bene ricordarlo, ammonta a 383 milioni: 123 da parte di AC Milan, 180 a Yonghong Li più tutti gli interessi. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, il nuovo finanziamento riguarda una cifra complessiva che si aggira sui 400 milioni di euro: circa 250 milioni per la Rossoneri Sport, 150 per il Milan. Nel caso in cui il business plan sarà rispettato, sarà possibile ottenere un finanziamento di altri 100 milioni. Questo piano è molto conservativo per quanto riguarda i risultati sportivi (c’è l’Europa League e non la Champions come obiettivo), ma è, per esempio, più aggressivo per quanto riguarda i ricavi commerciali previsti dalla Cina.



OTTIMISMO - Allo stato attuale, è in corso la due diligence del piano di sviluppo del club e c’è ottimismo che si possa arrivare a qualcosa di definitivo anche prima delle otto settimane indicate. L'interessamento al dossier Milan da parte di Highbridge conferma come la struttura debitoria del club rossonero sia più appetibile all'estero che in Italia.