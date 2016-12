Lascerà il Milan, non ci sono dubbi. Keisuke Honda partirà, si lascerà alle spalle 76 presenze con 8 gol in tre stagioni in rossonero. Con Filippo Inzaghi ha vissuto la sua migliore stagione prima delle difficoltà incontrate nell'adattarsi ai moduli di Sinisa Mihajlovic e Vincenzo Montella. Il giapponese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2017 e un suo addio appare sempre più scontato.



VOGLIA DI MLS - Tra le tante opzioni per il futuro, quella più concreta porta alla Major League Soccer. Un campionato in rapida evoluzione ma soprattutto una scelta di vita ed economica, per portare avanti tutti gli interessi commerciali che gravitano intorno al numero 10 rossonero. Chiusura totale invece alla sirene che arrivano dalla Cina come ha confermato l'entourage del giocatore al Japan Yahoo Sport: "Siamo stati in contatto con diversi club cinesi, ma abbiamo rifiutato le loro offerte anche per i problemi di ambientamento (linguistici) che Keisuke avrebbe in Cina. Preferiamo sicuramente l'MLS. Keisuke sta giocando poco nel Milan e non vuole perdere il posto in nazionale"





DUE SOLUZIONI POSSIBILI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, esistono due strade percorribili: la prima prevede una partenza già a gennaio, con i Chicago Fire fortemente interessati. In piedi anche la possibilità di un approdo a Los Angeles, meta preferita dal giapponese per sviluppare i propri interessi extra-calcistici. Il Milan vanta ottimi rapporti con i Galaxy, avendo chiuso l'operazione Nigel de Jong proprio dodici mesi fa. La seconda via porta ad un derby a stelle e strisce con i Los Angeles Fc, nuova franchigia, che debutterà in MLS a partire dal 2018. Ci sono già stati dei contatti tra le parti, ma in questo caso Honda resterebbe al Milan fino a giugno e poi dovrebbe concordare con il suo nuovo club una destinazione in prestito per sei mesi, in modo tale da non perdere la brillantezza fisica. Il futuro sarà più chiaro già tra una decina di giorni, quando gli agenti incontreranno Galliani a Milano e prenderanno una decisione che possa accontentare tutte le parti interessate.