Dario Hubner, attaccante ex Piacenza, Brescia e Cesena, che ha indossato la maglia del Milan in una tournée all'estero, parla a RMC Sport di André Silva: "Se mi piace? Sì, mi piace perché sa proteggere il pallone e far gol. Lo ritengo un centravanti completo. Certo, se non gioca titolare un motivo ci sarà, ma per quanto fa vedere in campo mi sembra un grandissimo attaccante. Il calcio italiano è fatto di pressione e non c’è tempo di ragionare. Non tutti gli stranieri riescono ad ambientarsi subito. Se non hai grinta e voglia, qui non vai da nessuna parte".