Spensieratezza e convinzione nei propri mezzi sono due concetti fondamentali nel credo di Vincenzo Montella. Il segreto del successo ottenuto contro la Juventus risiede soprattutto in questa nuova mentalità portata in questa stagione. Il Milan vuole dare seguito a questo primo successo e per questo motivo la Sino-Europe Sports ha tutta l'intenzione di potenziare la rosa con innesti di grande qualità.



MERCATO DELLE GRANDI FIRME- Secondo quanto appreso da calciomercato.com da fonti vicine ai cinesi, Fininvest avrebbe rifiutato la proposta di SES relativa al mercato di gennaio: 50 milioni da mettere subito a disposizione con delega per Marco Fassone. L'idea era quella di provare a prendere Cesc Fabregas e un grande difensore centrale, nonostante il reparto stia dando ampie garanzie con la coppia Romagnoli-Paletta.



DISCORSO RIMANDATO A GIUGNO- Il ritardo sul closing ha vanificato il piano iniziale di Sino-Europe Sports che adesso punto tutto su giugno. Questi 50 milioni risulteranno un budget extra oltre le risorse economiche già programmate, per cercare di portare in rossonero almeno cinque elementi: un difensore, due centrocampisti e due punte, una centrale e una esterna. I cinesi vogliono integrare alla base giovane e di talento già in rosa un numero ben definito di giocatori più esperti e di livello internazionale. Un sforzo in più che andrà ad aggiungersi quindi alla cifra prevista per giugno, che sarà ben superiore ai 100 milioni previsti.