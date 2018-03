La decisione di far disputare il derby di Milano mercoledì 4 aprile alle ore 18 si è portata dietro una lunga coda polemica. In primis tra le società, con Marco Fassone si è detto amareggiato per la scelta dei cugini di far leva sul regolamento. Nelle ultime ore è montata una decisa protesta dei tifosi rossoneri, non solo sui social, per la decisione del club di non rimborsare il biglietto del 4 marzo scorso, giorno della tragica scomparsa del difensore della Fiorentina Davide Astori.

LA RISPOSTA DEL MILAN- Nella consueta rassegna stampa mattutina il club di via Aldo Rossi ha emesso un comunicato per provare a spiegare le motivazioni che hanno portato a questa scelta tanto discussa: 'Il Milan ha voluto trovare un modo per attenuare le problematiche che in questo caso i tifosi stanno vivendo. Quanto deciso ieri dal club rossonero è un valore aggiunto. Ricordato che per le partite rinviate per ragioni indipendenti dalla società e per decisioni di altri enti, la società non è tenuta a dare rimborsi, non ci si è fermati a quello. Proprio per andare incontro ai milanisti, c’è non solo il cambio nominativo agevolato in ogni modo, ma anche il voucher. Non solo: il tifoso rossonero può scegliere la partita che preferisce, la gara non viene né imposta né indicata. Il voucher è cumulativo, si possono vedere anche due partite'. Una iniziativa questa che non porta alcun beneficio ai tanti tifosi che avevano acquistato il biglietto da città o nazioni lontane e che avrebbero preferito, invece, vedersi rimborsati i biglietti. Situazione che si è verificata per tutte le altre partite previste nella medesima giornata di campionato: Chievo, Udinese, Torino e Genoa avevano già messo a disposizione delle dati utile per rimborsare i biglietti ai propri sostenitori.