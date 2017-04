Con il closing che si avvicina, il Milan si sta organizzando per assestare i primi colpi sul mercato. A quanto riporta Tuttosport, l'obbiettivo della nuova proprietà è quello di operare un innesto in ogni reparto e per la difesa la pista più calda, resta quella che porta a Musacchio del Villarreal.



A centrocampo invece si seguono Fabregas e Thiago Maia, mentre per l'attacco il sogno è e rimane Aubameyang, ma è spuntato un nuovo nome. Si tratta dell'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema. Infine, per sostituire Deulofeu che potrebbe fare ritorno al Barcellona, si cercherà di arrivare al laziale Keita Balde.