Più forte di tutto e di tutti, almeno a livello italiano. Il Genoa ha celebrato così oggi attraverso il proprio sito ufficiale il rendimento del suo portiere e capitano Mattia Perin che secondo le statistiche è il miglior portiere italiano della Serie A davanti anche ai più celebrati Gigi Buffon e, soprattutto, Gigio Donnarumma.



SUL PODIO E MIGLIOR ITALIANO - Come rivelato dai data Opta, Perin è il miglior portiere italiano in base alle statistiche che inquadrano il rapporto tra parate e gol subiti dai portieri della Serie A Tim 2017/18 dopo un intero girone. Perin detiene il record di parate sui tiri da fuori area con 44 e ha un coefficiente di media di 3,4 dietro soltanto a Samir Handanovic dell'Inter e Alisson della Roma.



A GIUGNO... - Miglior italiano anche meglio di Gigio Donnarumma che non sta attraversando il suo miglior momento. Proprio il portiere rossonero, tuttavia, potrebbe condizionare il futuro del numero 1 rossoblù. Il Milan sta provando ad evitare la cessione del portiere napoletano, ma in estate arriveranno tante offerte, soprattutto dall'estero. Il Milan già la passata estate aveva pensato proprio a Perin per prendere il posto di un Donnarumma che allora aveva interrotto le trattative per il rinnovo. L'agente del portiere del Genoa è in ottimi rapporti con il club rossonero e ha più volte spinto per il suo trasferimento. In caso di addio di Donnarumma, Perin potrebbe quindi prenderne il posto a fine annata. Al Milan e perchè no anche in Nazionale, sperando che gli infortuni alle ginocchia siano soltanto un ricordo lontano.



