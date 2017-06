Alessandro Plizzari al Mondiale Under 20 ha fatto vedere di che pasta è fatto. Il classe 2000, dopo aver passato un torneo alle spalle di Andrea Zaccagno, è sceso in campo dal 1' nella finale terzo-quarto posto. L'ex rossonero Evani ha lanciato il Millenial Plizzari e ha ricevuto grandi risposte. Lui, così come il Milan. Ha difeso lo 0-0 contro l'Uruguay fino al 90', poi si è esaltato alla lotteria dei calci di rigore, protagonista assoluto con due penalty parati su tre. Adesso, dopo il non rinnovo di Gigio Donnarumma, i tifosi del Milan invocano a gran voce il suo nome per difendere i pali della porta rossonera.



STRATEGIA - Il Milan, però, non vuole dare una simile responsabilità ad un ragazzo così giovane. La caccia al sostituto di Gigio Donnarumma è già partita, il nome in pole position è quello di Neto, in uscita dalla Juventus e sondato anche dal Napoli. Le alternative non mancano, il Milan non vuole iniziare una stagione dando i gradi di titolare a un 17enne che non ha mai disputato una gara in Serie A. Donnarumma, infatti, divenne titolare con Sinisa Mihajlovic a stagione in corso. Ma Gigio aveva le spalle coperte: se avesse deluso, l'allenatore avrebbe potuto rilanciare l'esperto Diego Lopez. Per Plizzari, ora, è tutto un altro discorso.



PREDESTINATO - Plizzari è cresciuto all'ombra di Donnarumma ed è stato battezzato da due anni come suo erede. Con il rinnovo di Gigio sarebbe potuto diventare il suo vice, ora può davvero essere l'erede, ma non subito. La società crede nelle qualità del ragazzo, ma vuole farlo crescere lontano dai riflettori di Milanello. Primo classe 2000 ad andare in panchina in Serie A - anticipando Kean - quando la prima squadra giocava in casa di domenica passava il sabato con la Primavera, lui che sarebbe stato ancora in età per fare gli Allievi: 9 presenze e poche soddisfazioni, perché la squadra di Nava non ha passato il girone. Le nazionali giovanili le ha fatte tutte. Quest'anno gli hanno fatto saltare l'Under 17 per fargli fare il secondo prima in Under 19, poi in Under 20, al Mondiale. Il futuro è tutto nelle sue mani, ma per la prossima stagione il Milan cerca un altro profilo per sostituire Donnarumma. Nonostante la volontà dei tifosi rossoneri sia chiara.