Il Milan di Montella ha le ali, ma non vola sulle fasce. Uno degli aspetti più negativi della flessione rossonera è lo scarso apporto garantito dai terzini nella doppia fase, una croce che il club di via Aldo Rossi porta da diversi anni ma che sembrava aver parzialmente risolto bloccando uno dei due laterali permettendo all'altro di mantenere una posizione più avanzata. Un'illusione, i numeri confermano che il problema era solo latente: sono solo cinque gli assist messi assieme dai terzini in questa stagione, ma soprattutto sono diversi i gol incassati e le occasioni subite per imprecisioni sulle fasce, ultime le due reti concesse all'Inter nel derby prima della rimonta milanista e il secondo gol dell'Empoli a San Siro.



CALABRIA E DE SCIGLIO GIU' - Bersaglio delle critiche diventa così la coppia titolare delle ultime quattro partite (nelle quali il Milan ha conquistato solo 5 punti): Davide Calabria e Mattia De Sciglio non hanno convinto e hanno mostrato, chi per un motivo chi per l'altro, segnali di debolezza. Su De Sciglio pesano fattori di mercato e ambientali: il rinnovo bloccato e l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus a fine stagione hanno fatto infuriare i tifosi, che con i fischi a San Siro e i messaggi sui social hanno lanciato un segnale di rottura notevole facendo leva anche sulla fascia di capitano piovuta addosso al classe '92 dopo gli infortuni di Montolivo e Abate. Calabria invece paga inesperienza: in estate il Milan ha deciso di non lasciarlo partire in prestito convinto che le 8 presenze accumulate la scorsa stagione garantissero un bagaglio di esperienza sufficiente, ma così non è stato e così il classe '96 si ritrova a commettere errori importanti e pesanti in termini (si veda nella partita contro l'Empoli la marcatura persa su Maccarone in occasione del raddoppio o ancora sul 7 toscano con Donnarumma costretto a una grande parata per evitare il tris degli ospiti). Il sistema di gioco di Montella poi non aiuta due giocatori già in difficoltà personale, con i terzini costretti spesso sistematicamente a giocare in 1vs1 anche con avversari di alto livello come Perisic e Candreva. Fattori ambientali, inesperienza e modulo sfiancante spiegano però solo in parte il momento, alla base c'è un momento di forma negativa di Calabria e De Sciglio e sorprende che il tecnico non abbia voluto provare a cambiare per dare la possibilità ai due di rifiatare, pur avendo alternative a disposizione.



DIMENTICATI - Preso atto dell'imprevisto e impronosticabile stop di Abate, idealmente inamovibile a destra, Montella continua a ignorare Luca Antonelli e Leonel Vangioni. Il primo aveva iniziato la stagione da titolare, alcuni infortuni lo hanno tenuto fuori a lungo ma da quasi due mesi è stabilmente in gruppo senza trovare comunque spazio (poco più di 20 minuti accumulati in due spezzoni contro Genoa e Palermo). Stupisce maggiormente però la scomparsa di Vangioni, oggetto misterioso fino a metà gennaio e da lì protagonista fino all'inizio di aprile: al di là della curiosa statistica che lo rende 'talismano' dei rossoneri (nessuna sconfitta nelle 7 partite giocate da titolare, 5 vittorie e 2 pareggi), l'argentino si era gradualmente adattato al calcio italiano e a una discreta fase offensiva aveva abbinato una sorprendente tenuta in copertura, sopperendo ad alcune lacune tecnico-tattiche con la sua rapidità nei recuperi. Anche lui invece è stato dimenticato da Montella, notizia non positiva in chiave mercato perché con la nuova proprietà potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione sulle fasce e De Sciglio potrebbe non essere il solo a lasciare il Milan la prossima estate. Antonelli, Calabria e Vangioni si giocano la conferma e servono più occasioni possibili per garantirsela: la prima può arrivare nella trasferta di Crotone, l'Aeroplanino dovrà fare a meno dello squalificato De Sciglio e sarà dunque costretto a rispolverare uno tra Antonelli e Vangioni, nettamente in vantaggio, a meno che non decida di riproporre Poli laterale basso. La squalifica dell'attuale capitano arriva quasi in aiuto di Montella: ora il turnover, già consigliabile in vista dei delicati impegni con Roma e Atalanta, non si può più evitare.



@Albri_Fede90