19.40 Secondo quanto appreso da Calciomercato.com domattina intorno alle ore 8 Caceres sosterrà le visite mediche per conto del Milan presso la clinica La Madonnina.



18.15 Caceres è arrivato in Italia, come rivela Sky Sport: l'ex difensore della Juventus questa sera incontrerà Galliani e domani sosterrà le visite mediche con il Milan.



14.20 Milan TV conferma. Il canale tematico rossonero ha annunciato che in serata Caceres si incontrerà con Adriano Galliani. Per domattina, invece, sono previste le visite mediche.



14.05 Martin Caceres è un'ipotesi concreta per il Milan. Il difensore uruguaiano, che ha raggiunto un accordo di massima con Galliani, domani sosterrà le visite mediche. Se le supererà diventerà un nuovo giocatore del Milan.



11.10 Può non essere finito con gli arrivi di Deulofeu e Ocampos il mercato del Milan. Visti gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, infatti, i rossoneri stanno pensando seriamente a Martin Caceres, ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus lo scorso 30 giugno. Secondo quanto riporta Sky Sport, sono in corso dei contatti tra le parti e qualora ci fosse l'intesa il club di via Aldo Rossi verificherebbe in maniera approfondita le condizioni del Pelado, ancora fermo dopo la rottura del tendine d'achille di un anno fa.



PROBLEMI FISICI - A metà dello scorso mese Caceres aveva raggiunto l'accordo con il Tabzonspor ma non ha superato le visite mediche di rito, motivo per il quale il presidente del club turco ha bloccato tutta l'operazione.



STATUS - Il Milan vuole vederci chiaro. Solo ed esclusivamente dal punto di vista fisico. Lo status di Caceres, infatti, non è un problema per il Milan. Nonostante sia uruguaiano, l 'ultima squadra del 'Pelado' infatti è un'italiana e lo status di calciatore comunitario resta conservato, poichè il difensore è rimasto in Italia a vivere: dettagli che, in vista di un possibile tesseramento, faranno la differenza.