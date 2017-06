Il Milan non si ferma e continua a lavorare sul mercato, soprattutto a centrocampo: preso Kessie e al lavoro su Biglia (con il quale è stata raggiunta l'intesa sull'ingaggio), ma Mirabelli e Fassone non si fermano e spunta un nome nuovo per la mediana. Si tratta di Davy Klaassen, capitano dell'Ajax finalista nell'ultima edizione dell'Europa League: è lui il prossimo obiettivo dei rossoneri.



Contratto in scadenza nel 2019, Klaassen non è un nome nuovo per l'Italia: l'anno scorso ci aveva provato il Napoli, da gennaio è entrato poi nel mirino di Lazio e Roma che sembravano pronte a scatenare un vero e proprio derby di mercato. Servono non meno di 20 milioni di euro per strapparlo all'Ajax, il Milan ci prova: Klaassen può essere un nuovo tassello per disegnare il nuovo centrocampo di Montella.