Il Milan dovrà dire addio a Gerard Deulofeu. Arrivato in prestito secco dall'Everton, le sue ottime prestazioni hanno ridestato l'interesse per il Barcellona, dove in passato ha giocato per quattro stagioni.



A quanto riporta Marca, in Catalogna sarebbe già stato tutto deciso:

Il Barcellona quest'estate eserciterà l’opzione che gli permettera di comprare l’esterno per 12 milioni dall’Everton. Ad affermarlo è stato lo stesso Robert Fernandéz, segretario tecnico dei blaugrana: "È un’ottima notizia avere la possibilità di ricomprarlo, la cifra per riportarlo in Spagna è di 12 milioni di euro".