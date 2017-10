Ilconferma. L'allenatore rossonero, come anticipato da LEGGI QUI ) e nonostante l'ennesimo passo falso stagionale ottenuto con il pareggio per 0-0 con il Genoa e complicato dall'espulsione di, sarà ancora l'allenatore rossonero almeno per la prossima gara contro il Chievo Verona.Proprio ilsarà la gara che, più che rappresentare uno spartiacque della stagione dell'allenatore campano, segnerà la sua permanenza in panchina. Troppo ravvivcinato l'impegno con la formazione veneta per poter pensare ad un esonero e troppo ravvicinata anche l'importantissima sfida contro ladi sabato alle 18. A conti fatti non è stata tanto la fiducia della società quantoFiducia a tempo, ovviamente, e legata ancora una volta ai risultati. Eppure sono 3 le possibili alternative in caso di esonero. S(che potrebbe accettare un incarico di 6 mesi con opzione), mache continua a sognare un ritorno in grande stile in Serie A dopo l'addio alla Fiorentina e ha recentemente rescisso un contratto da commentatore televisivo con Fox per essere libero da impegni e pronto ad accettare un incarico. Infine resta viva anche la soluzioneattuale tecnico della Primavera e già sotto contratto. I prossimi risultati saranno decisivi, ma se la situazione sarà compromessa del tutto non è detto che alla fine confemare Montella possa essere la soluzione più conveniente ( LEGGI QUI PERCHE' ).