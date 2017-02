Febbraio, il mese più caldo per il futuro del Milan: non solo per questioni di campo, la vittoria contro il Bologna ha rialimentato le speranze di una rimonta per un posto in Europa, ma soprattutto per il futuro della società che nel giro di poco più di 20 giorni potrebbe definitivamente cambiare pelle e lingua.



TAPPE VERSO IL CLOSING - Ci si avvicina a grandi passi infatti al closing per la cessione del club rossonero tra Sino-Europe Sports e Fininvest, che ha voluto la convocazione per oggi (ore 13.30 a Casa Milan) del Consiglio di amministrazione del Milan, nel quale sarà formalizzata la convocazione dell'assemblea dei soci rossonera per l'1 marzo (prima convocazione) e il 3 marzo (seconda), una delle due date nelle quali dovrebbe essere sancito ufficialmente il closing. Un passaggio obbligato e importante, che conferma come tutto stia procedendo sul binario giusto verso la definitiva chiusura di un'operazione che con Sino-Europe va avanti da agosto ma che complessivamente (da Mr. Bee a Galatioto e Gancikoff) tiene i tifosi rossoneri col fiato sospeso da quasi due anni.



CAPITALI DA HONG KONG - Dopo le due caparre da 100 milioni di euro mancano ancora 320 milioni per completare l'acquisto del 99,93% delle azioni del Milan, capitali dei quali Fininvest ha potuto prendere visione e che arriveranno da Rossoneri Sport Luxembourg e Rossoneri Sport Hong Kong, società veicolo create appositamente dalla cordata cinese. I soggetti guidati da Yonghong Li stanno ultimando gli ultimi dettagli e delineando la lista finale degli investitori che a breve sarà presentata a Berlusconi, utlimi step verso la conclusione dell'affare. Con Fassone e Mirabelli già pronti a mettersi alla guida del nuovo corso, come dimostrato anche dai primi passi mossi con l'entourage di Kessie: 23 giorni di fuoco, si delinea il futuro del Milan.