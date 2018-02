"Spal-Milan e basta. Anche se la squadra rossonera giocherà molto e a tappe forzate, è anche il bello dell'essere impegnati su tre fronti, non può permettersi di andare in campo pensando alla gara successiva. Rino Gattuso è stato molto chiaro in conferenza stampa, così come lo è stato con il gruppo di giocatori che sta allenando, sempre compatto e sempre molto disponibile nei suoi confronti. All'andata, il Milan vinse a San Siro contro la Spal ma non si trattò di una gara facile. Sarà così anche oggi".