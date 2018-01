Compie oggi 20 anni Patrick Cutrone, centravanti del Milan, titolare contro la Fiorentina e decisivo nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Eppure, in estate, poteva lasciare i rossoneri per vestire la maglia del Crotone, che con tanta insistenza lo aveva cercato. Queste le parole del direttore generale dei Pitagorici, Raffaele Vrenna, a Tuttosport: "Avevamo ottime referenze sul ragazzo e gli ottimi rapporti con la dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e con Marco Fassone, ci aveva fatto fare già passa in avanti, bruciando la concorrenza delle altre squadre. Nella scorsa estate avevamo quasi chiuso l'affare ma occorreva aspettare che il Milan, impegnato nei preliminari di Europa League, acquistasse un altro attaccante per liberare Cutrone. Poi il ragazzo si è messo in mostra sia nelle amichevoli che in Europa League, tanto che Montella lo dichiarò incedibile, soprattutto dopo la partita che giocò alla prima di campionato proprio contro di noi, realizzando anche un gol. Solo allora capimmo che non lo avrebbero mai ceduto".