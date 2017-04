Gigio Donnarumma, portiere del Milan, Paperumma per la Disney, racconta la sua vita privata a Topolino: "Sono sempre stato il più alto di tutti gli amici e compagni di scuola… un po’ me l’aspettavo!".



Ora che sei popolare e hai tantissimi follower sui social, capita spesso che le persone ti fermino per strada?

"Sì, e ogni volta me ne stupisco! È pazzesco come in poco tempo sia cambiato tutto! Ma sono felice di vedere i tifosi così entusiasti".



Quali consigli daresti ai ragazzini che sognano di diventare calciatori professionisti?

"Prima di tutto bisogna vivere il calcio come un divertimento. Se poi si vuole farne un lavoro… bisogna sapere che serve tanto, tanto sacrificio"



Quando hai dato il primo bacio alla tua ragazza, Alessia?

"Dopo Sassuolo-Milan a marzo 2016, partita che purtroppo abbiamo perso. Ma il giorno dopo la prima cena insieme a lei e il primo bacio… mi hanno consolato!"



Che telefono hai?

"Iphone 7".



Qual è il tuo cartone preferito? E il videogame che ti piace di più?

"Impazzisco per Holly e Benji , e come videogioco per Fifa … non vedo l’ora che arrivi questo pomeriggio per giocarci!". Che musica ascolti? "Quella neomelodica napoletana, della mia terra".