"L'accordo c'è", Fassone frena, la verità è che Milan e Gianluigi Donnarumma si sono riavvicinati e il rinnovo è una possibilità concreta per i prossimi giorni. Non solo Gigio, con il portiere classe '99 arriverà, o meglio tornerà in rossonero anche il fratello Antonio, nove anni più grande lo scorso anno protagonista in Grecia con l'Asteras Tripolis.



VERO RICCO - Sei i milioni che il Milan è disposto a concedere a Gigio per trattenerlo, ma il vero Donnarumma ricco, evidenzia Il Corriere dello Sport, è il fratello Antonio: in rossonero prenderà un milione di euro a stagione, il che lo renderà il terzo portiere (nelle gerarchie partirà leggermente dietro a Storari) più pagato della Serie A. Forse addirittura il terzo portiere più pagato d'Europa: più di lui infatti guadagna solo Douchez (1,2) tornato al PSG, ma qualora dovesse essere ceduto lo scettro passerebbe nelle mani di Antonio Donnarumma. Un po' come accaduto due stagioni fa con Diego Lopez e i suoi 2,5 milioni di euro tenuti tra panchina e tribuna da Mihajlovic e Brocchi: più di tanti portieri titolari in Italia e di tanti campioni che aspettano rinnovo o nuovi contratti come Papu Gomez, Keita e Bernardeschi, Gigio fa ricco Antonio.