Rocco Maiorino, direttore sportivo del Milan, parla ai giornalisti presenti, tra i quali il nostro Pasquale Guarro, al Premio Amico dei Bambini: "Era il 2015 e c’era la società di sostituire Honda che era in Coppa d’Asia, si è deciso di puntare su Suso che era già conosciuto. Sta dimostrando di essere un giocatore forte. Si è avvenuto lo stesso con Deulofeu che era ancora più conosciuto, anche per il fatto che è cresciuto nel Barcellona, si conoscevano da tanto i loro talenti e fortunatamente siamo riusciti a prenderli".



Sul closing: "Noi stiamo vivendo questa situazione con la stessa tranquillità di sempre. La squadra ha ottenuto ottimi risultati, la nostra intenzione è di proseguire, il termine era domani adesso aspetteremo le decisioni. Non ho ricevuto io indicazioni da Berlusconi ma lo sente come sempre Galliani, abbiamo lavorato come sempre. Il mercato invernale è stato condiviso con il gruppo dei potenziali acquirenti, questa situazione non ci ha condizionato tanto perché alla fine siamo riusciti a prendere i nostri obiettivi".



Sul mercato: "I giocatori presi sono giovani, si pensa sempre al futuro quando si acquista giocatori. CI sono sempre giocatori per il futuro, serve vedere le esigenze della squadra, il mercato è in continua evoluzione. Vedremo come sarà la situazione a fine anno".



Su Donnarumma: "Gigio è tifosissimo del Milan, è legato alla società, bisogna aspettare domani per capire il futuro societario per come muoversi, o noi o il gruppo dei cinesi".