Arrivano altre novità per quanto concerne la cessione del Milan a Yonghong Li. Il broker asiatico continua, con molta fatica, a portare avanti il negoziato con Fininvest ma non con Sino-Europe Sports: Mr. Li infatti, rivela La Gazzetta dello Sport, ha chiuso il fondo SES (atteso un comunicato ufficiale) e prosegue da solo nella trattativa.



TUTTI SOLDI IN PRESTITO - Yonghong Li però potrebbe avvalersi di un importante finanziamento del fondo statunitense Elliot, uno dei maggiori hedge fund internazionali attivi nelle situazioni speciali. Elliott, come riferisce Il Sole 24 Ore, potrebbe finanziare parte delle risorse necessarie a chiudere l'operazione, mettendo sul piatto circa 150-200 milioni di finanziamento. I restanti 350-360 milioni da pagare per concludere l'affare, secondo il piano previsto, dovrebbero arrivare quindi per 150-200 milioni da un prestito o altri strumenti a debito di Elliott, e per la parte restante da altri finanziamenti (denaro preso a prestito) di Huarong. Un nuovo capitolo per una storia infinita, in attesa del 14 aprile.