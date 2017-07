Il Milan si prepara a dire addio ad Andrea Bertolacci. Il centrocampista italiano non rientra più nei piani tattici di Vincenzo Montella e il club rossonero sta provando a trovare una sistemazione che possa garantire sia spazio al giocatore, sia una valutazione importante per il suo cartellino, pagato ormai due stagioni fa oltre 20 milioni di euro.



L'AGENTE IN SEDE - L'agente di Bertolacci, lo stesso di Vincenzo Montella, è arrivato in questi istanti a Casa Milan per provare a trovare una soluzione con la società. Sul tavolo c'è l'offerta del Genoa che rivorrebbe Bertolacci per rilanciarlo dove bene aveva fatto prima di approdare proprio in rossonero. Prestito secco è l'idea del club rossoblù, e il Milan sta valutando.



SUGGESTIONE CUADRADO - Ma Lucci non è soltanto l'agente del centrocampista italiano, bensì gestisce anche gli interessi di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano non è convinto della sua permanenza alla Juventus che sta spingendo sul mercato alla ricerca di diversi esterni (Bernardeschi, Keita e Douglas Costa) che gli toglierebbero spazio. Il Milan ha chiesto informazioni alla Juventus nell'ambito dell'affare De Sciglio, solo una suggestione, ma il Milan ci sta provando.