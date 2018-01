Alex Campeol, terzino della Primavera del Milan allenata da Lupi, parla a Qdpnews.it dei giovani rossoneri Donnarumma, Locatelli e Cutrone: "Donnarumma lo ricordo all’epoca dei giovanissimi nazionali, quando giocavo sotto quota, e già a quei tempi era un mostro. Aveva qualcosa di unico, per non parlare del fisico che era già sproporzionato rispetto alla categoria. Le polemiche per il contratto? Non mi sono fatto alcuna idea, so solo che Gigio è innamorato del Milan: toccherà a lui e alle parti chiamate in causa mettersi d’accordo. La cosa importante è che continui a fare bene come sta facendo. Con Locatelli giocai un paio di volte quando più piccolo venni convocato in Primavera e mi impressionò per classe e facilità di gioco. Cutrone lavora tantissimo e ha un sacco di fame, si intravedeva già il suo potenziale"