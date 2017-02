La giornata di ieri è stata di quelle da segnare con la matita rossa sul calendario. In casa Milan si è tenuto l'atteso Consiglio di Amministrazione che porterà all'assemblea dei soci in cui si annuncerà il tanto agognato closing. Sino Europe Sport diventerà l'azionista di maggioranza del club rossonero e, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già pronto un piano industriale per rilanciare la società di via Aldo Rossi.



PIANO TRIENNALE - Il problema più grande dell'attuale gestione societaria, il debito da 220 milioni di euro, verrà preso in gestione da SES che si è impegnata a rinegoziarlo con l'ausilio dell'advisor Goldman Sachs. Ma saranno garantiti anche i primi 100-120 milioni di euro che verranno investiti nel mercato estivo. Il portale finanziario cinese Caixin ha inoltre svelato che il piano industriale di Sino Europe, è quello di aumentare l'attuale valore del Milan nel minor tempo possibile. Tre anni è la previsione iniziale per incrementare il fatturato del Milan partendo anche dai risultati sportivi. Solo successivamente avverrà l'annunciata quotazione alla borsa di Hong Kong.