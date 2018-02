Secondo lo spagnolo AS il PSG ha individuato l'obiettivo per la porta per la prossima estate: si tratta di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Gigio ha rinnovato il contratto con i rossoneri poco più di un anno fa fino al 2021 ma, qualora arrivasse l'offerta giusta dalla Francia, potrebbe vacillare.

I transalpini, che non sono soddisfatti di Areola e Trapp, i portieri attualmente in rosa, sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti per arrivare ad uno tra Donnarumma, Alisson e Oblak. Il milanista rimane la prima opzione.