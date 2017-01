Il Milan è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa far rifiatare Suso e Niang, e di un centrocampista che possa giocare davanti alla difesa. Il nome più caldo per il ruolo di esterno è quello di Deulofeu, che i rossoneri vorrebbero in prestito secco. L'Everton è disposto ad aprire ad una partenza del giocatore, ma non a costo zero. I nomi per il centrocampo, invece, sono quelli di Badelj, per il quale la Fiorentina vuole 12 milioni, e Gago, vecchia conoscenza del nostro in campionato attualmente in forza al Boca Juniors. In uscita è già partito Luiz Adriano, che ha firmato con lo Spartak Mosca, e potrebbe lasciare anche Vangioni, seguito dal Siviglia.