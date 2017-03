Arrivato a gennaio in prestito secco dall'Everton, Gerard Deulofeu è diventato, da subito, fondamentale per il Milan di Vincenzo Montella. Con la 7 rossonera sulle spalle si sta riprendendo il tempo perso tra Premier e Siviglia, dove, per diversi motivi, non è riuscito a trovare continuità d'impiego. Etichettato, sin dal periodo della cantera del Barcellona, come erede di Messi, a Milano sta mostrando tutte le sue qualità e i numeri parlano: tira in porta più dei colleghi d’attacco (0,88 la media di conclusioni a gara contro lo 0,73 degli altri), crossa il doppio di un esterno “medio” (2 tentativi per Geri, 1 per gli altri), ha fantasia per dribblare il triplo ed è di pochissimo sotto la media alla voce sponde (dati la Gazzetta dello Sport).



24 ORE A MILANELLO - Deulofeu si è integrato benissimo nella realtà milanista e milanese: sta per diventare papà e la sua Mari alloggia spesso in Spagna, lasciandolo così tranquillo, con il solo pensiero del Milan: "Milanello? Mi è capitato di starci anche fuori orario e, vivendo per ora da solo, ho spesso preferito fermarmi a dormire qui per potermi preparare al meglio ai successivi allenamenti" racconta lo spagnolo a Forza Milan.



FUTURO - Pre-convocato da Lopetegui per i prossimi impegni con la Spagna, Deulofeu non sa cosa ne sarà del suo futuro. In prestito dall'Everton con eventuali diritti di riscatto che spettano al Barcellona, dove è cresciuto come erede designato di Messi: "I titoli che mi indicavano come il nuovo Leo sono stati più un danno che un vantaggio" . Il Milan punta a trattenerlo ed è già al lavoro per farlo, come ha ricordato Maiorino giorni fa: "Braida, dirigente del Barcellona, e Galliani hanno un bellissimo rapporto e non escludo abbiano anche parlato di Deulofeu. Vedremo se sarà possibile tenerlo con noi. Almeno fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da Fininvest noi continueremo a lavorare per questa società".