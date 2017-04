Meno di due settimane al giorno X, quello in cui dovrebbe concretizzarsi il closing e il passaggio di proprietà da Fininvest a Rossoneri Sports Investment Lux, ma il Milan comincia a programmare il futuro e a sondare il mercato alla ricerca di giovani prospetti. Mentre la Juve accoglie Bentancur volato in Italia per le visite mediche, i rossoneri fanno il percorso inverso e volano in Argentina per seguire da vicino uno dei possibili obiettivi di quest'estate.



Stando a quanto riferito nei giorni scorsi dall'argentina Radio La Red infatti, alcuni emissari del Milan erano sulle tribune dell'Estadio Libertadores de América per assistere a Independiente-Velez e seguire da vicino Ezequiel Barco, entrato negli ultimi venti minuti dell'incontro. Classe '99 e fisico minuto (meno di 170cm d'altezza) Barco è un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli: nasce trequartista, dove è libero di dare sfogo alla sua vena creativa in possesso, ma viene talvolta dirottato anche sulla corsia sinistra o arretrato come interno di centrocampo, seppur con limiti in fase difensiva. Non è la prima volta che il Milan osserva il ragazzo, in evidenza con l'Argentina nell'ultimo Sudamericano Sub 20 e in scadenza nel 2019, già lo scorso autunno si parlava di primi movimenti degli scout e ora i rossoneri sembrano pronti a tornare alla carica: Barco nuova idea per un Milan che tra Vangioni e Ocampos sta già imparando ad andare a passo di tango.